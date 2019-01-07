Сепаратисты обстреляли Авдеевку и Новолуганское - повреждены дома, обошлось без жертв. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в понедельник, 1 июля.

В результате обстрела Авдеевки повреждены три частных дома, среди мирного населения жертв нет. Полиция зафиксировала повреждения на фото.

"Сообщение об обстреле поступило в Авдеевское отделение полиции около 18:00 от местных жителей. Повреждены три дома, расположенные по улице Нахимова. Решается вопрос об открытии уголовного разбирательства по ч.2 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты обстреляли Авдеевку и Новолуганское

Пресс-служба ООС также сообщила, что сепаратисты обстреляли Новолуганское. Артиллерийские системы обстреляли населенный пункт 28 июня с 18:12 до 19:43. В результате обстрела, полицейские зафиксировали след взрыва мины на участке под застройку, после которого в соседних домах были повреждены крыши, потолки и несущие стены. Обстрел велся из Горловки.

На следующий день, 29 июня, в 17:00 снаряд попал в дом местной жительницы по улице Некрасова. В доме выбиты окна, разрушен забор.

Напомним, что ранее позиции ВСУ обстреляли из минометов.

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Источник: korrespondent.net