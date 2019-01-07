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01. 07. 2019

В Украине началась вступительная кампания

В понедельник, 1 июля, началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения высшего образования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Минобразования разместило инструкции по работе с электронным кабинетом, ознакомившись с которыми, поступающие узнают об особенностях создания и наполнения кабинета, выборе конкурсных предложений и подаче электронных заявлений.

В инструкции обращается внимание, что при введение данных поступающим нужно указывать тот адрес электронной почты, к которой они имеют постоянный доступ и которая не запрещена на территории Украины.

Как и в прошлом году, абитуриенты должны самостоятельно рассчитать средний балл аттестата/свидетельства о среднем образовании. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Для точного расчета среднего балла документа поступающим рекомендуют воспользоваться специальным калькулятором.

В инструкциях, в частности содержится подробное описание требований к формату и размеру фото и документам, которые поступающий должен дополнительно загрузить в электронный кабинет.

Поступающим объясняют, как правильно делать отбор конкурсных предложений, что нужно указывать при подаче заявления в вуз, где можно просмотреть уже поданные заявления и тому подобное.

Важно, что любую информацию в кабинете, например, личные данные или полученные тестовые баллы ВНО, можно изменить до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно. Перед регистрацией и работой с электронным кабинетом поступающих просят внимательно ознакомиться с инструкциями, распространенными вопросами-ответами, условиями приема в вузы и другой необходимой информацией.

Стали известны специальности с самыми высокими проходными баллами

Ранее сообщалось, что Минобразования изменило условия поступления в ВУЗы. Изменения, в частности, появились в творческих конкурсах, льготах и проходных баллах.


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Источник: korrespondent.net

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