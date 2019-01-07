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01. 07. 2019

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

В июле средняя месячная температура в Украине составит 20-24,5 градусов тепла. Это на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра в понедельник, 1 июля.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 40-105 мм, в Карпатском регионе 108-195 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Отмечается, что июль – самый теплый месяц года в Украине с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

В июле средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 градусов, на юге до 24 градусов, в горных районах 11-16 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39,7 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41 градусов, в горных районах 24-30 градусов. Абсолютный минимум температуры 2-11 градусов тепла, в Карпатах 0-1 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой 103-184 мм, на юге страны местами 29-47 мм.

Напомним, на текущей неделе в Украине температура будет колебаться от +17 градусов в Карпатах до +35 градусов на юге страны.

Также сообщалось, на прошлой неделе жара в Украине немного спала из-за балтийского циклона Ottо.

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Источник: korrespondent.net

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