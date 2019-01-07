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01. 07. 2019

В Николаевской области в ДТП авто разорвало пополам: двое погибших

В ночь на 1 июля в районе курортной зоны Рыбаковка в Николаевской области водитель Nissan Primera не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с дороги и врезался в сложенные вне проезжей части бетонные столбы. В результате ДТА погибли два человека – водитель и пассажир авто, сообщает местное издание Новости N.

По словам очевидцев, незадолго до ДТП Nissan ехал по трассе Одесса-Николаев со стороны Одессы в направлении Николаева на очень высокой скорости. После удара автомобиль разорвало пополам.

Издание отмечает, что незадолго до этого ДТП в Одессе был объявлен оперативный план Сирена, в рамках которого разыскивался автомобиль Nissan Primera серого цвета с номерными знаками республики Польша, водитель которого насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. У разбившегося в Николаевской области Nissan все приметы совпадают: от также серого цвета и с польскими номерными знаками. Также на месте происшествия обнаружен знак "Такси" с номером одесской службы такси.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области в ДТП авто разорвало пополам: двое погибших

Напомним, в выходные в Запорожской области случилось ДТП, в результате которого погибли два человека. 

Известная волонтер погибла в ДТП в Черниговской области

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Источник: korrespondent.net

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