Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 13:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,33
01. 07. 2019

Богдан предлагает Донбассу разрешить русский язык как региональный

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в случае возвращения Луганска и Донецка, им можно было бы разрешить официально использовать русский язык в качестве регионального. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 1 июля.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал Богдан.

На вопрос, понимают ли в Офисе президента силу прецедента, и не приведет ли это к цепной реакции (разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет), Богдан ответил:

"Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?".

В то же время глава ОПУ уточнил, что он против идеи сделать русский вторым государственным.

"Нет. Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать".

По мнению Богдана, нужно искать компромиссы.

Напомним, Богдан также заявил, что для ремонта дорог и снижения тарифов нужен свой Кабмин.

Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Андрея Богдана. Богдан подпадает под закон о люстрации, но в окружении Зеленского с этим не соглашаются. Подробнов в материале Андрей Богдан: глава Администрации президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.