Богдан предлагает Донбассу разрешить русский язык как региональный

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что в случае возвращения Луганска и Донецка, им можно было бы разрешить официально использовать русский язык в качестве регионального. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 1 июля.

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", - сказал Богдан.

На вопрос, понимают ли в Офисе президента силу прецедента, и не приведет ли это к цепной реакции (разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет), Богдан ответил:

"Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?".

В то же время глава ОПУ уточнил, что он против идеи сделать русский вторым государственным.

"Нет. Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать".

По мнению Богдана, нужно искать компромиссы.

Напомним, Богдан также заявил, что для ремонта дорог и снижения тарифов нужен свой Кабмин.

Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Андрея Богдана. Богдан подпадает под закон о люстрации, но в окружении Зеленского с этим не соглашаются. Подробнов в материале Андрей Богдан: глава Администрации президента.

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Источник: korrespondent.net