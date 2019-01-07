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01. 07. 2019

Мексиканскую Гвадалахару засыпало градом

Мексиканский город Гвадалахара попал под мощный град. В результате ненастья слой местами достигал метровой глубины, сообщает ТСН.

"Улицы буквально покрыты грязными ледяными потоками. Из-за непогоды повреждены несколько сотен автомобилей и зданий. На дороги выехала специальная снегоуборочная техника, чтобы расчистить город от льда", - говорится в сюжете.

Напомним, в мае Украину накрыло мощным градом в Запорожской и Днепропетровской областях. Градины были от шести до шестнадцати миллиметров. А в Павлограде Днепропетровской области появились целые сугробы града после ливня.


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Источник: korrespondent.net

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