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01. 07. 2019

Саммит ЕС приостановлен и перенесен

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил в понедельник экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенес его на вторник. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил представитель Туска, передает ТАСС.

Отмечается, что переговоры длились почти 20 часов, но закончились безрезультатно.

"Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00 по Киеву)", - сказал он.

Перед этим Туск приостанавливал саммит ради двусторонних встреч с с лидерами стран ЕС.

Ранее сообщалось, что саммит ЕС установил рекорд по продолжительности.

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Источник: korrespondent.net

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