Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана – СМИ

Запасы обогащенного урана, которыми располагает Иран, превысили 300 кг – предельную величину, разрешенную соглашением по ядерной программе Тегерана со странами Запада. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с последними данными Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"После проведенных в прошлую среду измерений МАГАТЭ сообщило сегодня, что объем имеющегося у Ирана обогащенного урана превысил 300 кг", – сказал источник.

Ранее в понедельник агентство Tasnim сообщило, что Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после 7 июля, несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX.

Предполагается, что в рамках второго этапа Тегеран откажется от соблюдения условий не обогащать уран более чем на 3,67%, а также вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки – через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

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Источник: korrespondent.net