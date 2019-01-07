На Харьковщине празднование выпускного закончилось смертью выпускника

В Харьковской области 17-летний юноша погиб после празднования выпускного вечера. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию о происшествии сообщила бабушка погибшего. По ее словам, внук вернулся с празднования около 23.00 в состоянии алкогольного опьянения, лег спать и больше не проснулся. Около 16.00 следующего дня бабушка обнаружила, что внук умер.

Экспертное исследование установило телесные повреждения у погибшего, после чего следствие выяснило детали произошедшего.

В частности, установлено, что 29 июня около 22.00 возле школы в селе Тарановка (Змиевский район Харьковской области) между двумя парнями произошла ссора. В ходе конфликта один из них бросил второго через себя, тот упал и ударился головой об асфальт. Полученные повреждения впоследствии приведи к смерти, считают в полиции.

Открыто уголовное производство по статье о нанесении тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.121 УК Украины). 17-летний оппонент погибшего задержан, ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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Источник: korrespondent.net