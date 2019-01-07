Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 15:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
01. 07. 2019

Зеленский просит Гройсмана наказать Климкина

Президент Владимир Зеленский в письме премьер-министру Владимиру Гройсману просит привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщается на сайте главы государства в понедельник, 1 июля.

По словам главы Офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел РФ от 25 июня, относительно освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме президента.

Богдан отметил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ по моряков.

Глава ОПУ также сообщил, что президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

Ранее сегодня Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск". По его словам, отпуск ему нужен для того, чтобы создать "настоящую команду", к которой он пригласил присоединяться всех читалей соцсети.

Стоит отметить, что сегодня Зеленский отправился в Канаду без главы МИД.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.