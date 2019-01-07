Богдан обвинил Порошенко в возвращении РФ в ПАСЕ

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ - это реакция мира на поведение пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, 1 июля.

"Реакция ПАСЕ - это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением, он боролся с датой его вынесения", - заявил Богдан.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net