Под Львовом внедорожник упал в канал: утонули два человека

Недалеко от Львова в селе Подсадки Пустомытовского района недалеко погибли водитель и пассажир автомобиля Audi Q5. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 1 июля.

Предварительно установлено, что водитель, 52-летний житель Пустомытовского района, не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги, а когда пытался выехать, автомобиль упал в водоотводный канал, перевернулся на крышу и наполнился водой. Водитель и пассажир Audi, 51-летний львовянин, погибли на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Назначены экспертизы.

Напомним, в Николаевской области авто Nissan Primera попало в аварию и было разорвано пополам. Двое находившихся в салоне людей погибли.

Также сообщалось, что волонтер Марина Шеремет погибла в ДТП в районе села Носовка в Черниговской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net