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01. 07. 2019

Две трети депутатов снова баллотируются в Раду - ОПОРА

На досрочных парламентских выборах баллотируются 307 депутатов нынешнего созыва. Об этом заявил аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Неберикут в понедельник, 1 июля.

В многомандатном общегосударственном избирательном округе баллотируются 115 нынешних депутатов, а в одномандатных избирательных округах - 192.

"Насчет структуры списков, структуры тех лиц, которые выдвинуты кандидатами как в многомандатном, так и в одномандатных округах - есть 307 депутатов, то есть фактически две трети нынешней Верховной Рады повторно баллотируется на досрочных выборах 2019 года", - сказал Неберикут.

Напомним, что ранее ЦИК резко увеличила количество заказанных бюллетеней.


Место голосования сменили более 26 тысяч избирателей

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Источник: korrespondent.net

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