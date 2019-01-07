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01. 07. 2019

Протесты в Гонконге: штурм админзданий и красный уровень тревоги

В Гонконге демонстранты попытались взять штурмом здание Законодательного совета - законодательно органа этого специального административного района Китая. Демонстранты вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей. Силы полиции сосредоточены и в самом здании. Об этом сообщает The Guardian.

Полиция пытается препятствовать штурму здания, применяя против нарушителей порядка перцовый газ и дубинки. А протестующие применили каустическую соду против гонконгских полицейских.

Власти впервые за всю историю объявили красный уровень тревоги. На эту меру секретариат пошел в связи с особо агрессивным поведением митингующих, , которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Напомним, на прошлой недели рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета Гонконга. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм.

Более 80 человек получили ранения, 11 человек были задержаны.

9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. 16 июня оппозиция созывает новую многотысячную демонстрацию.

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Источник: korrespondent.net

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