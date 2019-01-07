Вакарчук оговорился и назвал Крым российским

Святослав Вакарчук во время предвыборного тура в Харькове оговорился и назвал Крым российским. Видео инцидента попало в Сеть в понедельник, 1 июня.
Инцидент произошел 30 июня. Святослав Вакарчук в рамках своего предвыборного Тура Змін вышел на сцену и произнес эмоциональную речь, во время которой обмолвился и назвал Крым российским.
"После страшных событий на Майдане Независимости, после Революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений", - сказал со сцены Вакарчук.
Он пока никак не прокомментировал реплику, видео которой разлетелось по Сети.
Напомним, ранее Вакарчук допустил переход в исполнительную власть.
Вакарчук назвал спонсоров своей партии
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Источник: korrespondent.net
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