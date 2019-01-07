Аласанию восстановили в должности председателя правления НОТУ

Зураба Аласанию официально восстановили в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба НОТУ.

"С сегодняшнего дня, с 1 июля, Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 31 января, Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с Аласанией.

В июне Шевченковский суд города Киева признал незаконным досрочное прекращение контракта с председателем правления Общественного вещания.

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Источник: korrespondent.net