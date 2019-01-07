Русский для Донбасса. Тезисы интервью Богдана

Андрей Богдан считается одним из наиболее влиятельных соратников нынешнего президента Владимира Зеленского.

В интервью РБК-Украина Богдан рассказал о своем видении внутренней и внешней политики Украины.

Корреспондент.net собрал основные мысли главы президентского офиса.

О кадрах

“Я уверен, что из ста человек, которых мы берем к себе в команду, двадцать нужно будет срочно терять, еще тридцать потеряются в пути. Это естественный отбор. У меня нет кнопки "дайте мне министра транспорта". Бах, принесли, идеальный и всем нравится. Нет. В Украине вообще есть глобальная проблема – кадровый дефолт. Спросите кого хотите. Вы представляете назначить 24 губернатора, где их взять? Он должен быть с опытом. То есть, уже был на государственной службе? О, у него квартира? О, все!”.

По словам Богдана, кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков – “какой-то коллега” Зеленского. А то, что он торговал металлолом с непризнанным Приднестровьем, Богдан ничего не знает.

Кандидат в главы Луганской ОГА Виталий Комарницкий в 2014 году поддерживал сепаратистов, но Богдан говорит, что его привели “эйчары”.

“Я не видел, чтобы выступал за "русский мир", может я что-то пропустил. А второй металлоломом занимался. Он нарушал законодательство Украины?”, - говорит Богдан.

О кандидатах в депутаты

“Допустим, будет 200 народных депутатов от Слуги народа. Я понимаю, что какая-то часть из них не оправдает наши надежды. Это новые люди, они ниоткуда, они реально приходили через Facebook, через социальные лифты. Их давали региональные штабы, их советовали эксперты, мы брали людей из офиса BRDO, это разные люди. И 20% из них будут плохие, их купят, они будут брать взятки, потом еще 20%. Но из них 60-70% будут нормальные идеологические люди”.

“У нас в центральном штабе нет договоренности ни по одному округу. Нам могли и в список, и в Киев, и в Шепетовку внести человека, который куплен, подыгрывает кому-то или вообще не собирается идти на выборы. Могли, да, но это не является умыслом центрального штаба. И я верю, что не является умыслом регионального штаба. В каждых 100% есть 20% плохого”.

О Портнове

Богдан говорит, что Портнов его друг, но он не может занять никакую должность при нынешней власти.

“Он (Портнов) очень квалифицированный юрист, который выиграл все европейские суды, и я не слышал ни одного момента, чтобы государство имело к нему претензии”, - говорит Богдан.

Иски против Порошенко Богдан назвал “самодеятельностью Портнова”.

О Коломойском

Богдан говорит, что со своим бывшим клиентом Игорем Коломойским по государственным вопросам не советуется, общается редко, тот “в основном критикует” новую власть.

О команде

Богдан говорит, что внутри команды Зеленского конфликтов нет. А с помощником президента Сергеем Шефиром он не конкурирует.

“Ему не нравятся мои шутки, а мне – его. Он ворует все время мой салат. На самом деле, это очень рабочие и теплые отношения. У меня здесь нет ни одного конфликта”, - говорит Богдан.

О Донбассе

“Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке”.

“Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины”.

О ремонте дорог

“И с ремонтом дорог будем кардинально менять ситуацию. Мы не выбираем те деньги, которые нам дает на дороги Европейский союз, потому что тогда конкурс на компанию, контроль качества, бюджет и процедуру допуска к конкурсу определяет Европейский союз. Зачем тратить свое время на рентабельность 3-5%, это ведь неинтересно, когда можешь своровать с бюджета? Наши выбирают 10-15% финансирования, которое дает Европейский союз.

А мы хотим, наоборот, все государственные деньги отдать Европейскому союзу. Мы им даем миллиард, а они его мультиплицируют в десять, но только при условии, чтобы ни один из наших не имел отношения к распределению этих средств и контролю качества”.

О Вакарчуке

“Например, Славе Вакарчуку не надо ходить на телевидение - просто запрещено. А как ты ему это объяснишь? Он вещать хочет. А это вообще не его. Он убивает свою партию. Мы же видели, как упал рейтинг "Европейской солидарности". А сейчас падает "Голос", но "Солидарность" растет. Не пускайте его, пусть ездит по областям”.

Источник: korrespondent.net