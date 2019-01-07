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01. 07. 2019

В Украине корью заболели более 55 тысяч человек

В Украине с начала нынешнего года корью заболели 55,3 тысяч человек, из них 29 316 детей. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 1 июля.

Отмечается, что с 21 по 27 июня 2019 года корью заболел 601 человек. За отчетную неделю больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Киевской (57 больных, из них 27 детей) и Львовской (56/36) областях, а также в Киеве (50/23).

Также сообщается, что с начала года умерли 18 человек от осложнений, вызванных корью.

По состоянию на 27 июня в Украине было более 727  тысяч доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Напомним, за весь 2018 год корью заболели почти 50 тысяч украинцев. Чаще всего болелит в тех регионах, где уровень охвата вакцинацией наименьший.

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Источник: korrespondent.net

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