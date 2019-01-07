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01. 07. 2019

В Германии разбился военный вертолет

На севере Германии в понедельник, 1 июля, потерпел крушение вертолет немецких вооруженных сил, в результате один человек погиб, сообщает Bild.

Инцидент произошел в Эрцене района Хамельн-Пирмонт земли Нижняя Саксония. Один из пилотов погиб, еще один человек серьезно пострадал.

Пожарная служба района уточняет, что сразу после обрушения возле лесополосы машина загорелась.

Как сообщалось, в Новой Зеландии два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ. Пилоты обоих самолетов погибли.

Также сообщалось, что в Бразилии пилот посадил самолет ATR 42 без шасси в аэропорту города Манаус. На борту находились 34 человека, двое из которых получили легкие ранения.

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Источник: korrespondent.net

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