Уровень бедности в Украине существенно снизился

Доля населения с доходом ниже 1744,8 гривен (законодательно установленный прожиточный минимум) в 2018 году снизилась в сравнении с 2017 годом на 0,9 п.п. и составила 1,3%. Об этом свидетельствуют данные избирательного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики, опубликованные в понедельник, 1 июля.

В 2018 году меньше прожиточного минимума в месяц получали 0,5 миллиона украинцев. Годом ранее эта цифра составляла 0,9 миллиона человек.

Доля населения с доходами ниже фактического прожиточного минимума сократилась с 37,3% до 28,9%. В 2018 году меньше 3262,7 гривен получали 11,1 миллионов человек, а в 2017 году - 14,4 миллиона.

Напомним, что ранее украинцы задекларировали почти 84 млрд за год.

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Источник: korrespondent.net