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01. 07. 2019

Опубликован рейтинг популярных новых авто в Украине

Украинцы в январе-июне 2019 года зарегистрировали более 39,5 тыс. новых легковых автомобилей, что лишь на 13 авто больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом 1 июля информирует Ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

"Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года стал автомобиль KIA Sportage. В зачете этой модели 2479 новых регистраций", – говорится в сообщении.

В Укравтопроме назвали тройку самых популярных автомобильных марок за шесть месяцев:

  • Renault – 5719 регистрационных номеров (почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее);
  • Toyota – 5646 зарегистрированных машин (+13%);
  • KIA – 3320 регистрационных номеров (+83%).

Ассоциация также подвела итоги июня – в первый летний месяц украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей (+12%).

Лидером стали автомобили марки Toyota (1259 регистрационных номеров). На втором и третьем местах – Renault (1084 авто) и KIA (535 авто). На четвертой и пятой позициях расположились Nissan (467 авто) и Hyundai (447 авто).

Ранее сообщалось, что объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине снизился на 16% и составил 3398 машин.

В целом в первом квартале 2019 года в Украине зарегистрированы более 18 тысяч новых автомобилей на сумму $550 млн.

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Источник: korrespondent.net

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