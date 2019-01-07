Зеленский назначил замглавы СБУ и начальников в двух областях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Нескромного заместителем главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 1 июля.
"Назначить Нескромного Дмитрия Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины, – говорится в указе №473/2019.
Кроме того, президент назначил начальников управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях. Согласно указам Зеленского, ими стали Олександр Бондарчук и Иван Рудницкий.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ и Нацгвардии.
Ранее президент Украины уволил глав СБУ в пяти областях.
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Источник: korrespondent.net
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