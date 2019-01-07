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01. 07. 2019

Наводнение в России: число жертв выросло до 12 человек

В результате масштабного наводнения в Иркутской области России погибли не менее 12 человек, еще девять пропали без вести. Такие данные озвучил вице-премьер РФ Виталий Мутко, сообщает РИА Новости в понедельник, 1 июля.

Отмечается, что пострадал 751 местный житель, из них 153 госпитализированы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о выделении из резервного фонда 662 млн рублей (около 10,5 млн долларов – ред) для первичных социальных выплат.

"Деньги в область уже поступили, первые выплаты уже начались", – утверждает Медведев и добавил, что "никто расслабляться не должен", а президент Владимир Путин ждет отчета о ситуации в регионе.

Ранее сообщалось о пяти жертвах наводнения в Иркутской области, где в результате сильных дождей реки вышли из берегов. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов. Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

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Источник: korrespondent.net

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