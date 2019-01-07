Китайцы массово скупают "термокружки Путина"

Термокружка, подобная той, из которой президент России Владимир Путин пил чай на ужине лидеров стран Большой двадцатки в Осаке, стала хитом продаж на крупнейшей китайской площадке онлайн-торговли Taobao, сообщает китайская ежедневная газета Global Times.

Многие онлайн-магазины начали принимать предзаказы на белую термокружку с золотым гербом России. Реплику кружки Путина обещают доставить в течение двух недель.

Судя по опубликованному скриншоту, стоимость похожего на президентский термоса варьируется от 50 до 200 юаней (от 190 до 760 гривен).

Отмечается, что популярной кружка стала после того, как о ней рассказали китайские СМИ. Один из магазинов рассказал Global Times, что они продают похожую кружку, позиционируя ее как "высококлассную" и "полезную для здоровья". Продавец добавил, что уже получил более 100 заказов.

Global Times подчеркнуло, что Путин пользуется уважением у китайцев. Они ценят его любовь к спорту и игре на фортепиано.

Ранее сообщалось, что Путин на ужин G20 пришел со своим термосом. В сети появилось видео, на котором российский президент чокается с американским коллегой, который держит бокал вина.

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Источник: korrespondent.net