Власти Грузии отозвали посла в Украине – СМИ

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Об этом сообщает Грузия Online в понедельник, 1 июля.
Утверждается, что посол получил распоряжение президента Грузии сегодня утром.
Причина отзыва посла неизвестна. При этом указано, что вместе с Думбадзе будут заменены еще несколько дипломатов.
"На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры – бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане", – говорится в сообщении.
Гела Думбадзе был послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.
Ранее сообщалось, что новый министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску принял решение отозвать посла в США Кристину Балан.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость