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01. 07. 2019

Власти Грузии отозвали посла в Украине – СМИ

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Об этом сообщает Грузия Online в понедельник, 1 июля.

Утверждается, что посол получил распоряжение президента Грузии сегодня утром.

Причина отзыва посла неизвестна. При этом указано, что вместе с Думбадзе будут заменены еще несколько дипломатов.

"На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры – бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане", – говорится в сообщении.

Гела Думбадзе был послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что новый министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску принял решение отозвать посла в США Кристину Балан.

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Источник: korrespondent.net

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