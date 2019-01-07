Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 18:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
01. 07. 2019

Зеленский уволил глав пяти райадминистраций Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав пяти районных государственных администраций Киевской области. Об этом говорится в распоряжениях президента, опубликованных на сайте главы государства.

Зеленский уволил Александра Жданова с должности председателя Полесской районной государственной администрации Киевской области, Михаила Письменного с должности главы Обуховской РГА, Вячеслава Савенко с должности главы Вышгородской РГА, Владислава Одинца с должности главы Васильковской РГА, Вадима Чередника с должности БородянскоЙ РГА.

Ранее Зеленский назначил замглавы СБУ и начальников в двух областях. Новые должности в СБУ получили Дмитрий Нескромный, Олександр Бондарчук и Иван Рудницкий.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ и Нацгвардии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.