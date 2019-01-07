Зеленский уволил глав пяти райадминистраций Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав пяти районных государственных администраций Киевской области. Об этом говорится в распоряжениях президента, опубликованных на сайте главы государства.

Зеленский уволил Александра Жданова с должности председателя Полесской районной государственной администрации Киевской области, Михаила Письменного с должности главы Обуховской РГА, Вячеслава Савенко с должности главы Вышгородской РГА, Владислава Одинца с должности главы Васильковской РГА, Вадима Чередника с должности БородянскоЙ РГА.

Ранее Зеленский назначил замглавы СБУ и начальников в двух областях. Новые должности в СБУ получили Дмитрий Нескромный, Олександр Бондарчук и Иван Рудницкий.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ и Нацгвардии.

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Источник: korrespondent.net