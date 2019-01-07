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01. 07. 2019

Хищение на заводе Антонов: новые подробности

Министерство обороны заявило, что подозреваемый полковник в хищении госсредств Антонова, был уволен с военной службы год назад. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"Сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года было уволено с военной службы", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба СБУ сообщила, что полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал схему хищений на заводе Антонов.

Ранее стало известно, что у Укртрансгаза украли $14 млн. Двое мужчин оформили договор с Укртрансгазом на выполнение работ и предоставление услуг и исчезли с деньгами.

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Источник: korrespondent.net

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