В загородном детском лагере Салют в селе Коблево 40 детей заболели кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте управления здравоохранения Николаевской ОГА в понедельник, 1 июля.

Родители отдыхающих детей жалуются на разруху в жилых помещениях, антисанитарию, постоянные кражи и некачественное питание: 30 детей заболели 30 июня, а 1 июля еще 10.

К детям направили врача-инфекциониста, который по итогу осмотра обеспечил госпитализацию 16 детей в состоянии средней тяжести - их направили в отделение Березанской ЦРБ для дообследования и лечения.

Как сообщает местный сайт Nikolaev-City, на отдых в лагерь Салют в Коблево из Каменец-Подольского приехали 114 детей из числа одаренных, сирот и детей участников АТО Николаевской области. Поездку оплатил Каменец-Подольский горсовет за счет городского бюджета.

Сообщается также, что в Каменец-Подольском горсовете о ситуации знают, а на место якобы выехала специальная комиссия Хмельницкой ОГА.

"Проводятся необходимые меры, на 02.07.2019 запланирован выезд комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации. Руководство Николаевской облгосадминистрации держит ситуацию на контроле", - сказано в сообщении пресс-службы Николаевской ОГА.

Cмотрите фотогалерею: В лагере в Николаевской области отравились 40 детей

Напомним, что ранее в Луганской области после купания в озере отравились 38 человек.

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Источник: korrespondent.net