SkyUp сообщил о задержке 18 рейсов

Ряд самолетов SkyUp в понедельник, 1 июля, вылетают с задержками, которые связаны с тем, что у суден были обнаружены неисправности. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Так, задерживаются следующие рейсы:
PQ 671 Киев (Борисполь) – Катания
PQ 672 Катания – Киев (Борисполь)
PQ 4413 Киев (Борисполь) – Анталия
PQ 4414 Анталия – Киев (Борисполь)
PQ 7801 Киев (Борисполь) – Тиват
PQ 7802 Тиват – Киев (Борисполь)
PQ 7109 Киев (Борисполь) – Шарм–эль–Шейх
PQ 7110 Шарм–эль–Шейх – Киев (Борисполь)
PQ 421 Киев (Борисполь) – Батуми
PQ 422 Батуми – Киев (Борисполь)
PQ 3101 Киев (Борисполь) – Монастир
PQ 3102 Монастир – Киев (Борисполь)
PQ 7011 Киев (Борисполь) – Хургада
PQ 7012 Хургада – Киев (Борисполь)
PQ 3121 Харьков — Монастир
PQ 3122 Монастир – Харьков
PQ 434 Тбилиси – Киев (Борисполь)
PQ 433 Киев (Борисполь) –Тбилиси
В авиакомпании уточнили, что работают над тем, чтобы пассажиры осуществили полеты как можно быстрее.
Напомним, две сотни пассажиров SkyUp из Украины вторые сутки не могут вылететь из Испании. В аэропорту Барселоны поломался самолет, который должен был лететь в Харьков. Пассажиры вторые сутки ожидают вылета. Посольство и авиакомпания отказались помочь украинцам.
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Источник: korrespondent.net
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