Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 19:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
01. 07. 2019

Новая Зеландия отказалась от пластиковых пакетов

В новой Зеландии 1 июля вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов, сообщает телеканал Television New Zealand.

"Благодаря вступившим в силу ограничениям все меньше пластика будет попадать в реки Новой Зеландии. Уязвимость фауны нашей страны также уменьшится", - заявил помощник министра по вопросам окружающей среды Новой Зеландии Юджени Сейдж.

Согласно новым правилам, под запрет попадают пластиковые пакеты толщиной менее 70 микрон.

Веллингтон узаконил данные меры после того, как 65 тысяч человек подписали петицию в пользу введения запрета на использование полиэтиленовых пакетов. 

Полиэтиленовые отходы являются не только одним из самых распространенных, но и одним из самых стойких к разложению видов мусора: в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно подобные отходы влияют на морскую фауну. 

По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в океан попадает до 12 млн тонн пластика.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.