В Донецкой области горняки четырех шахт остановили производство

Горняки ГП Селидовуголь в понедельник, 1 июля, объявили забастовку, сообщает ТК Орбита.

На акцию протеста вышли горняки всех четырех шахт, входящих в объединение: Украина, 1-3 Новогродовская, Кураховская и Котляревская.

Работники требовали погашения задолженности по заработной плате, повышения уровня оплаты труда, запуска оборудованной лавы на шахте 1-3 Новогродовская и недопущения отключения шахт от электроснабжения из-за долгов перед энергетиками.

К десяти часам утра возле административного здания Селидовугля собралось около 200 шахтеров и членов их семей. Горняки рассказали журналистам, что пока на протест вышли лишь те, у кого выходной, или кто работает во вторую и третью смены. Однако многие готовы их поддержать и продолжить акцию в том случае, если коллективные требования работников не будут удовлетворены руководством ГП и угольной отрасли.

"Мы собрались сегодня, чтобы объявить о своих законных требованиях. Первоначальное из этих требований – поднять должностные оклады работникам ГП Селидовуголь минимум на 40-50%. Нынешние зарплаты просто унизительны. В зимнее время большую их часть "съедают" коммунальные услуги. Мы также требуем запуска лавы на шахте 1-3 Новогродовская – это даст добычу и возможность повысить зарплату трудящимся. Сегодня самой благополучной – если можно так выразиться – является шахта Украина, дающая 300 тонн угля в сутки", – рассказал один из инициаторов митинга, администратор социальной группы Горняки Селидовуголь Олег Шейко.

По его словам, у горняков также много вопросов относительно отключения предприятий от электроснабжения, по бытовому топливу. Однако обсудить все эти проблемы не с кем, поскольку никого из руководства в объединении не оказались, а к бастующим вышли только профсоюзные лидеры.

Примерно в 12.00 участники акции протеста, посовещавшись, большинством голосов решили инициировать перед трудовыми коллективами остановку производственных процессов на всех шахтах ГП Селидовуголь, начиная с третьей смены 1 июля. Работать будут только участки жизнеобеспечения – энергоснабжения, вентиляции и водоотлива.

"Мы намерены оставаться здесь, возле админздания ГП Селидовуголь, до полного удовлетворения наших требований. В ближайшие часы установим палатку, в которой будут постоянно дежурить горняки. Свои требования оформим письменно и передадим их через депутата Верховной рады министру топлива и энергетики и президенту", – сообщил Олег Шейко.

По словам бастующих, последний раз работники основных профессий получали зарплату в прошлом месяце, но не все и не в полном объеме. У представителей непромышленной группы задолженность по заработной плате составляет 2-3 месяца.

Напомним, шахты ГП Львовуголь возобновили работу. Горняки получили зарплату за апрель.

Также сообщалось, что в Донецкой области на двух шахтах началась забастовка из-за задолженности по зарплате.

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Источник: korrespondent.net