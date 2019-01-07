Протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента

В Гонконге демонстранты прорвались в здание парламента, сообщает AFP.

Десятки демонстрантов в масках, многие из которых несли в руках импровизированные щиты, вошли в здание Законодательного совета поздно вечером в понедельник.

Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна. Бойцы спецподразделения полиции, по всей вероятности, отступили вглубь комплекса.

Напомним, на прошлой недели рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета Гонконга. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм.

Более 80 человек получили ранения, 11 человек были задержаны.

9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. 16 июня оппозиция созывает новую многотысячную демонстрацию.

Протесты в Гонконге: штурм админзданий и красный уровень тревоги

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