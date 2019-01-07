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01. 07. 2019

Протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента

В Гонконге демонстранты прорвались в здание парламента, сообщает AFP.

Десятки демонстрантов в масках, многие из которых несли в руках импровизированные щиты, вошли в здание Законодательного совета поздно вечером в понедельник.

Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна. Бойцы спецподразделения полиции, по всей вероятности, отступили вглубь комплекса.

#UPDATE Protesters fix a British colonial flag to the Hong Kong parliament podium after they broke into the government headquarters on the 22nd anniversary of the city's handover from Britain to China. #HKprotests pic.twitter.com/C11ZPgzMCq

— AFP news agency (@AFP) 1 липня 2019 р.
 
Напомним, на прошлой недели рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета Гонконга. Произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, пытавшихся пойти на штурм.

Более 80 человек получили ранения, 11 человек были задержаны.

9 июня в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста, она собрала, по некоторым оценкам, до 1 млн человек. 16 июня оппозиция созывает новую многотысячную демонстрацию.

Протесты в Гонконге: штурм админзданий и красный уровень тревоги

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Источник: korrespondent.net

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