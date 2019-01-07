Швеция усилила противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Теперь там размещена новая противоракетная система земля-воздух, сообщили вооруженные силы страны в понедельник, 1 июля.

Отмечается, что речь идет о зенитно-ракетном комплексе RBS 23 Bamse, разработанном шведской компанией Saab. Дальность полета ее ракет составляет порядка 15-20 км.

"Благодаря своему географическому положению, остров предоставляет значительные военные преимущества в вопросе защиты и контроля над судоходством, контроля над воздушным пространством над Балтийским морем и размещения военной техники и оружейных систем", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Швеция разместила новую систему ПВО на острове в Балтийском море

Ранее сообщалось, что США впервые разместили систему противоракетной обороны THAAD на военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии. Она может перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия.

Также сообщалось, что в районе проведения операции ООС на Донбассе состоялись тактические учения по противовоздушной обороне.

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Источник: korrespondent.net