Генпрокуратура сообщила о подозрении главе "ЛНР" Пасечнику

Прокуратура Луганской области сообщила о новом подозрении главе "ЛНР" Леониду Пасечнику. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Сообщено о новом подозрении главе террористической организации "ЛНР" Леониду Пасечнику по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины", - указывается в сообщении.

Как установило следствие, в период с 25 ноября 2017 года и до текущего момента Пасечник выполняет обязанности, установленные так называемым "народным советом Луганской народной республики", на основании добровольного согласия, и занимает должность "и.о. главы Луганской народной республики". В частности, Пасечник самостоятельно и совместно с соучастниками предпринимает действия, направленные на обеспечение функционирования системы так называемых "органов власти ЛНР" и "народной милиции ЛНР", поддерживает режим оккупации в Луганской области, возглавляя оккупационную администрацию, и создает условия для функционирования незаконных вооруженных формирований.

"Таким образом, в период с 25 ноября 2017 по настоящее время, зная, что "ЛНР" действует вопреки Конституции Украины и нормативно-правовым актам Украины, указанное лицо умышленно совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией "ЛНР", - подчеркнула Сарган.

"Напомним, в отношении указанного лица, как руководителя псевдогосударственными органа "министерства государственной безопасности ЛНР", направлено обвинительное заключение в суд по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, которое в настоящее время рассматривается судом", - подчеркнула она.

По указанным статьям Пасечнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Луганской области сепаратист получил восемь лет тюрьмы. Житель Голубовки Луганской области был задержан в феврале этого года на линии разграничения.

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Источник: korrespondent.net