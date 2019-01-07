Поступление в вузы Украины: что нужно знать

В Украине 1 июля началась вступительная кампания в высшие учебные заведения. С сегодняшнего дня можно регистрировать электронные кабинеты. Начало приема заявлений и документов начнется позже. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Поступление в вузы-2019: главные даты

1 июля - доступна регистрация электронных кабинетов абитуриентов

- доступна регистрация электронных кабинетов абитуриентов 1-10 июля - проходят творческие конкурсы

- проходят творческие конкурсы 10 июля - начинается прием заявлений и документов на поступление в вузы

- начинается прием заявлений и документов на поступление в вузы 16 июля в 18.00 - заканчивается прием документов для тех, кто поступает на основе собеседований, экзаменов и творческих конкурсов

- заканчивается прием документов для тех, кто поступает на основе собеседований, экзаменов и творческих конкурсов 22 июля в 18.00 - заканчивается подача заявлений тех, кто поступает только по сертификатам ВНО (ЗНО)

- заканчивается подача заявлений тех, кто поступает только по сертификатам ВНО (ЗНО) 26 июля - публикация рейтинговых списков абитуриентов

- публикация рейтинговых списков абитуриентов 31 июля - последний день приема оригиналов документов

- последний день приема оригиналов документов 1 августа в 12 часов - завершается зачисление на бюджет

- завершается зачисление на бюджет 30 сентября - завершается зачисление на контракт

Регистрация электронных кабинетов

Для подачи заявлений на поступление в университет или другое высшее учебное заведение необходимо зарегистрировать личный электронной кабинет, в котором будут видны все данные, касающиеся поступления.

Для регистрации е-кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания, данные документа о полном общем среднем образовании, фотографию.

Любую информацию в кабинете можно откорректировать до подачи первого заявления. Далее изменить информацию будет невозможно.

Что писать, инструкция:

адрес действительной электронной почты (она будет логином для входа в кабинет);

пароль и подтверждение пароля (количество символов не ограничено, но не менее шести);

данные сертификата ВНО: номер (семь цифр), пин-код (четыре цифры) и год выдачи (предлагается автоматически);

данные документа о полном общем среднем образовании: серия (две буквы), номер (восемь цифр), средний балл (абитуриент считает сам по правилам, опубликованным Минобразования).

После выполнения этих пунктов на указанных электронный адрес приходит письмо активации. Перейдя по ссылке внутри письма, создание е-кабинета подтверждается.

В этом году принимают сертификаты ЗНО 2017, 2018 и 2019 годов по всем предметам, кроме английского, французского, немецкого и испанского языков. Сертификат по иностранным языкам принимаются за 2018 и 2019 года.

Документы для приема в вуз

Во время выполнения требований к зачислению абитуриент обязан предоставить лично следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовательном (образовательно-квалификационном) уровне и приложение к нему;

оригинал военного билета или приписного свидетельства (для военнообязанных), кроме предусмотренных законодательством случаев;

сертификат внешнего независимого оценивания;

четыре цветных фотографии размером 3 х 4 см;

другие документы, если это предусмотрено правилами приема высшего учебного заведения.



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Источник: korrespondent.net