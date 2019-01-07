На Донбассе за день 10 обстрелов, у ВСУ потери

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 10 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 1 июля.

Так, враг применял минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Новолуганское, Зайцево, Луганское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.

Ранее в понедельник стало известно, что в зоне ООС подбит санитарный Hummer, на котором эвакуировали раненого бойца. Изначально сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших военнослужащих. Позже стало ивестно, что от ран скончался еще один медик.

Напомним, за сутки 30 июня сепаратисты на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net