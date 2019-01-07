МОН запретил без разрешения родителей оставлять учеников на второй год

Оставить учеников на второй год обучения в том же классе можно только с согласия родителей или законных представителей ребенка. Об этом пишет портал Новая украинская школа со ссылкой на Порядок перевода учащихся в следующий класс, утвержденный приказом МОН №621 от 8 мая и зарегистрированного в Минюсте 29 мая.

"Учеников 1 или 2 классов могут оставить на второй год только после обращения родителей в школу. Учеников 3-8 классов могут оставить на повторное обучение, если по результатам годового оценивания они получили начальный уровень (1-3 балла) в изучении одного из таких предметов : украинскому языку, математике, алгебре или геометрии. В классах с обучением на языках коренных народов и национальных меньшинств этот перечень дополняется языком обучения ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о повторном обучении принимают педагогический совет школы и один из родителей ученика.

В то же время, повторно учиться в одном и том же классе начальной или базовой школы можно только один раз.

Ранее стало известно, что в Украине хотят изменить среднее образование с помощью нового закона.

Также сообщалось, что в Министерстве образования и науки утвердили стандарты высшего образования.

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Источник: korrespondent.net