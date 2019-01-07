В Гонконге полиция начала разгон протестующих

Сотрудники полиции начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге, сообщает ВВС.

По его данным, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

На видеокадрах с места событий видно, что перед зданием выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. Протестующие начали выходить из здания совета.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz — BBC News (World) (@BBCWorld) 1 липня 2019 р.

Ранее сообщалось, что протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента. Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна.

Протесты в Гонконге: штурм админзданий и красный уровень тревоги Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net