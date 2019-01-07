Лента RSS
Подписаться на ленту
01 июля 2019, понедельник, 21:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
01. 07. 2019

В Гонконге полиция начала разгон протестующих

Сотрудники полиции начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге, сообщает ВВС.

По его данным, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

На видеокадрах с места событий видно, что перед зданием выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. Протестующие начали выходить из здания совета.

Tensions rise as Hong Kong riot police fire tear gas and charge protesters in street after demonstrators gained access to Legislative Council building https://t.co/ZaRsgDe2hO pic.twitter.com/fgRQyFaBlz

— BBC News (World) (@BBCWorld) 1 липня 2019 р.
 
Ранее сообщалось, что протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента. Чтобы пройти внутрь, протестующие разбили фасадные окна.

Протесты в Гонконге: штурм админзданий и красный уровень тревоги

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.