В детсадах Житомира нашли некачественную питьевую воду

В Житомире в шести детских садах питьевая вода не соответствует гигиеническим и микробиологическим нормативам. Об этом сообщили в Государственном учреждении Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Лабораторные исследования показали несоответствие питьевой воды требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.
Питьевая вода не соответствует нормам в детсадах № 37, № 55, № 56, № 58, № 66, № 70 и в областном детском противотуберкулезном санатории Лесной берег.
Ранее сообщалось, что в лагере в Николаевской области отравились 40 детей. Кишечной инфекцией в лагере Салют 30 июня заболели 30 детей, 1 июля заболели еще десять. Всех детей осмотрели, госпитализировали 16 в состоянии средней тяжести.
В Черкасской области в кафе отравились 12 человек
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Источник: korrespondent.net
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