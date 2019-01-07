В детсадах Житомира нашли некачественную питьевую воду

В Житомире в шести детских садах питьевая вода не соответствует гигиеническим и микробиологическим нормативам. Об этом сообщили в Государственном учреждении Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Лабораторные исследования показали несоответствие питьевой воды требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.

Питьевая вода не соответствует нормам в детсадах № 37, № 55, № 56, № 58, № 66, № 70 и в областном детском противотуберкулезном санатории Лесной берег.

Ранее сообщалось, что в лагере в Николаевской области отравились 40 детей. Кишечной инфекцией в лагере Салют 30 июня заболели 30 детей, 1 июля заболели еще десять. Всех детей осмотрели, госпитализировали 16 в состоянии средней тяжести.

В Черкасской области в кафе отравились 12 человек

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net