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01. 07. 2019

На Днепропетровщине на детской площадке прогремел взрыв, есть раненые

В результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили пресс-службе Нацполиции.

Взрыв произошел на детской площадке около 20:00 в понедельник, 1 июля, когда дети играли с неизвестным предметом. Пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.

"В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Маленькому ребенку 4 года. Самому старшему - 16. Окончательную количество пострадавших можно будет назвать после проведения сверки с медучреждениями города Днепра", - рассказал представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники.

Cмотрите фотогалерею: На Днепропетровщине на детской площадке прогремел взрыв, есть раненые

Ранее сообщалось, что в Одесской области на пожаре погибли четверо детей. Пожар в частном жилом доме ликвидирован в 9.35. Возраст погибших детей и причины пожара устанавливаются.

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Источник: korrespondent.net

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