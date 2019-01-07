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01. 07. 2019

Совбез ООН рассмотрит украинский языковой закон

 
Российская делегация повторно запросила проведение встречи в Совете безопасности ООН для обсуждения украинского языкового закона. Об этом 1 июля сообщил в Facebook пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
 
Заседание предварительно запланировано на 16 июля. 
 
"Делегация РФ повторно обратилась об обсуждении украинского языкового закона в Совбезе ООН. Сегодня при согласовании программы работы на текущий месяц такое заседание предварительно запланировано на 16 июля", − написал Николенко.
 
Он также напомнил, что 20 мая российская сторона уже пыталась созвать заседание по данному вопросу в день инаугурации президента Украины, а на этот раз формальным поводом стало вступление закона в силу.
 
"Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения", − подчеркнул дипломат.
 
По словам Николенко, Украина вместе с партнерами использует заседание, чтобы нарушить насущные проблемные вопросы российско-украинского конфликта, прежде всего освобождение украинских моряков и политических заключенных, продолжающиеся обстрелы на Донбассе, а также ответственность России за катастрофу самолета МН17.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в мае Россия запросила проведение встречи по украинскому языковому закону, однако тогда предложение заблокировали.
 
Законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. 

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Источник: korrespondent.net

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