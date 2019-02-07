В США эвакуировали четыре здания Facebook из-за возможного яда в посылке

В американском городе Менло-Парк (штат Калифорния) эвакуировали принадлежащее Facebook почтовое отделение после того, как в одной из посылок обнаружили следы возможного присутствия зарина. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил телеканал ABC 7.

Как рассказал начальник пожарного батальона округа Сан-Матео, двух человек в настоящее время проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином, когда осматривали посылку.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

На данный момент не удалось точно определить вещество. Следы зарина обнаружили в ходе тестов пожарные, однако есть вероятность, что результат был ложным.

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.

Представитель Facebook Энтони Харрисон рассказал, что всего были эвакуированы четыре здания, при этом три из них уже осмотрели специалисты и признали безопасными. Зарин − фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Представляет собой жидкость без цвета и запаха, которая может быстро испаряться. Зарин смертельно ядовит, вызывает поражение при любом виде воздействия, особенно быстро − при ингаляции. В Японии компании получили конверты с цианидом Ранее сообщалось, что в Дании несколько компаний по производству пищевых продуктов получили письма, содержащие неизвестный порошок и угрозы. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net