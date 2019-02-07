Лента RSS
Подписаться на ленту
02 июля 2019, вторник, 03:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
02. 07. 2019

Турция может купить российские истребители, если не получит F-35 − СМИ

 
Турция рассмотрит возможность приобретения боевых самолетов у РФ в случае отказа США поставлять ей истребители-бомбардировщики F-35. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщило агентство Bloomberg.

Как указали источники агентства, если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы, в том числе и российские истребители, пока будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет.

Также отмечается, что Анкара подготовилась к возможным санкциям со стороны Вашингтона в связи с покупкой у российских зенитных ракетных систем С-400 и уже запаслась основными запчастями для американской военной техники.
 
Кроме того, собеседники Bloomberg заявили, что, по мнению Турции, С-400 превосходят американские ЗРК Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул.
 
Напомним, США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Американская администрация пригрозила исключить Турцию из своей программы по поставкам истребителей F-35, если Анкара не прекратит сделку с РФ. В качестве последнего срока для отказа в Белом доме назвали 31 июля.
 
В случае осуществления покупки Вашингтон пообещал ввести санкции, которые представляют опасность для турецкой экономики.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Здравствуйте. Я по объявлению о работе.
- Нам нужен человек, который не будет задавать лишних вопросов.
- В смысле?
- До свидания.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.