В США выставили на аукцион толстовку принцессы Дианы

Бостонский аукцион RR Auction 1 июля выставил на продажу темно-синюю толстовку принцессы Дианы.

На сайте аукциона указано, что изделие из хлопка и полиэстера находится в хорошем состоянии, с учетом изнашивания от использования

В синей толстовке с принтом Fly Atlantic Диана проводила каждую свою тренировку, чтобы, помешать папарацци получить новые фотографии ее занятий.

Об этом рассказала личный тренер принцессы Дженни Риветт, которая и получила вещь в подарок за несколько месяцев до смерти Дианы.

Ожидается, что торги начнутся с пяти тысяч долларов.

Фото: rrauction.com

Ранее сообщалось, что Audi Cabriolet принцессы Дианы продадут на аукционе.

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Источник: korrespondent.net