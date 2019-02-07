Трамп отметил хороший внешний вид Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал в Twitter во вторник, 2 июля.

"Было замечательно встретиться с председателем (Госсовета) Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", − отметил Трамп.

Он также сообщил, что представители КНДР и США проведут встречи для выработки некоторых решений долгосрочных и сохраняющихся проблем.

"Спешить не надо, но я уверен, что мы в конечном итоге достигнем (цели)!" − подытожил американский лидер.

It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy - I look forward to seeing him again soon.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2019

Напомним, 30 июня во время визита в Южную Корею Трамп посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР и встретился с Ким Чен Ыном.

В ходе разговора он перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории Северной Кореи.

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Источник: korrespondent.net