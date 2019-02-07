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02. 07. 2019

В Иране заявили, что уничтожат Израиль в ответ на атаку США

 
Глава комитета по вопросам национальной безопасности иранского парламента Моджаба Зоннур заявил, что Иран уничтожит Израиль в случае нападения со стороны США. Об этом 1 июля сообщило новостное агентство Mehr.
 
"Если США нападут на нас, то Израиль просуществует еще не более получаса", − подчеркнул Зоннур, добавив, что на случай агрессии со стороны Вашингтона у Тегерана есть "внушительная военная мощь".
 
Он также назвал о заявление американского президента Дональда Трампа об отмене удара по Ирану за десять минут до атаки "политическим блефом".

"Если бы американцы считали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее, и это, безусловно, произошло бы", − указал парламентарий.
 
По его словам, все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Тегерана. 
 
Напомним, отношения между Ираном и США резко обострились после того, как иранские военные сбили американский беспилотник. 

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Источник: korrespondent.net

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