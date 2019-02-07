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02. 07. 2019

Трамп заявил, что Иран "играет с огнем"

 
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июля, заявил, что Иран "играет с огнем". Об этом он рассказал журналистам, комментируя превышение запасов низкообогащенного урана, предусмотренного ядерной сделкой, передает Reuters.
 
"Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем", − подчеркнул американский лидер.
 
Кроме того в Белом доме пообещали оказывать на Тегеран "максимальное давление" до тех пор, пока власти Ирана не изменят курс своих действий.
 
"В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран в любых объемах. Нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал ее условия", − говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
 
Накануне МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. 

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Источник: korrespondent.net

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