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02. 07. 2019

В Гонконге отказались от закона об экстрадиции

 
Премьер-министр Гонконга Кэрри Лэм во вторник, 2 июля, заявила об отказе от вызвавшего протесты закона об экстрадиции.
 
Законопроект больше не будет вноситься в Законодательный совет, указала Лэм в интервью.
 
Ранее премьер-министр лично извинилась перед активистами за противоречия в законопроекте и подчеркнула, что правительство не станет возобновлять его обсуждение, так что он автоматически будет снят с повестки дня в июле 2020 года.

Закон об экстрадиции позволил бы властям Гонконга экстрадировать в Китай тех, кого в Пекине считают виновными в каком-либо преступлении. До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей и широкого применения пыток и смертной казни.

Выдвижение законопроекта правительством Гонконга вызвало крупнейшие демонстрации за последние три десятилетия.
 
В понедельник, в 22-ю годовщину возвращения Гонконга в состав Китая, протесты обострились.
 
Наряду с мирными манифестациями, сотни людей временно оккупировали местный парламент. Некоторые демонстранты нанесли на стены здания лозунги протеста и частично разрушили здание.
 
Кэрри Лэм осудила насилие и предупредила, что виновные будут привлечены к ответственности. В то же время она выразила надежду, что порядок вскоре будет восстановлен.
 

Cмотрите фотогалерею: В Гонконге отказались от закона об экстрадиции

 
Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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