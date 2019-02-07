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02. 07. 2019

Итоги 01.07: Обстрел медиков и конец Роттердам+

 
В Украине прекратила действовать формула Роттердам+ 
 
В связи с переходом к новому рынку электроэнергии действие формулы Роттердам+ прекратилось. 
 
На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта об энергетическом рынке, которым предлагается новая формула расчета стоимости электроэнергии. Документ был зарегистрирован в парламенте 26 июня и определен как неотложный.
 
В зоне ООС обстреляли санитарный Hummer ВСУ
 
В Донецкой области в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer. Зафиксировано прямое попадание противотанковой управляемой ракеты в машину.
 
В результате инцидента погибли два человека: водитель Сергей Майборода и боевой медик Ирина Шевченко. Старшина, который также находился в машине, получил огнестрельное ранение.
 
Украина обновила рекорд по экспорту зерна
 
В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что за 2018-2019 маркетинговый год (1 июля 2018 года − 30 июня 2019 года) Украина экспортировала рекордные 49,7 миллиона тонн зерна, что на 26,1% больше, чем годом ранее. 
 
РФ инициировала заседание в Совбезе ООН по украинскому языковому вопросу
 
Российская делегация повторно запросила проведение встречи в Совете безопасности ООН для обсуждения украинского языкового закона. Заседание предварительно запланировано на 16 июля.
 
Вступил в силу запрет Кабмина на ввоз автомобилей из РФ
 
Начало действовать постановление Кабинета министров о запрете ввоза на территорию Украины транспортных средств из Российской Федерации. 
 
В Украине появились два новых месторождения
 
Укргаздобыча открыла два новых месторождения в Харьковской и Полтавской областях. 
 
По предварительным оценкам, ресурсы нефти на новом месторождении в Харьковской области составляют около 130 тысяч тонн. А ресурсная база нового газоконденсатного месторождения на Полтавщине составляет более 2,7 миллиарда кубометров природного газа.

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Источник: korrespondent.net

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