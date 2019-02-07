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02. 07. 2019

В Польше три шахтера погибли во время землетрясения

В польском городе Катовице во время землетрясения, которое произошло в понедельник, 1 июля, в шахте погибли три человека, еще шесть получили различные травмы, сообщает TVN24.

Отмечается, что магнитуда составила 2,7 балла.

Во время сильного подземного толчка на шахте Мурки-Сташиц работали девять горняков. Трое из них выбрались самостоятельно, троим помогли спасатели. Трех горняков нашли мертвыми.

Напомним, в январе на шахте в Польше после землетрясения пропали 14 горняков. Незадолго до этого на юге Польши произошли подземные толчки, вследствие которых на шахте погиб один горняк.

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Источник: korrespondent.net

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